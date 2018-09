Aktien Schweiz Eröffnung: Kursgewinne trotz belastendem Handelsstreit

Zürich (awp) - Nach dem leichten Kursknick am Vortag setzt der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch zur Erholung an. Rückenwind kam aus den USA. Die amerikanischen Börsen wurden von den Technologie-Schwergewichten Apple und Microsoft sowie von den Ölkonzernen nach oben gezogen, die vom höheren Erdölpreis profitierten. Dennoch liessen die Handelsstreitigkeiten der USA mit anderen grossen Wirtschaftsmächten wie China und der EU keine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten