Aktien Schweiz Eröffnung: Knappes Plus – Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Mittwoch tendenziell an seine bislang freundliche Tendenz seit Wochenbeginn an und startet etwas fester in den Handel. Mit grossen Sprüngen sollte im weiteren Verlauf allerdings nicht gerechnet werden, sind sich Händler einig. Am Abend nach europäischem Börsenschluss wird nämlich das Fed den Notenbank-Reigen dieser Woche eröffnen. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen nicht ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten