Aktien Schweiz Eröffnung: Knappes Minus – Investoren halten sich zurück

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche. Einmal mehr dominieren die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China das Tagesgeschehen. An diesem Morgen hat die Auseinandersetzung eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Am Morgen traten nämlich weitere Zölle in Kraft. Damit belegen die USA insgesamt die Hälfte aller Wareneinfuhren aus China mit Sonderzöllen.

Gleichzeitig hat China wegen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten