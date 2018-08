Aktien Schweiz Eröffnung: Knappes Minus – Adecco stärker unter Druck als Zurich

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag entgegen der vorbörslichen Indikation mit moderaten Verlusten in die Sitzung gestartet. Die Vorgaben aus Übersee sind eher verhalten, allerdings legten die chinesischen Aktien am Berichtstag klar zu. Dort wurden Daten zur Inflation veröffentlicht. Geprägt wird die Situation hierzulande insbesondere von verschiedenen Spezialsituationen. So haben nebst Adecco und Zurich auch einige Unternehmen aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten