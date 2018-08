Aktien Schweiz Eröffnung: Handelssorgen drücken SMI unter 9’000 Punkte

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit Blick auf die aufflammenden Handelssorgen mit rückläufigen Kursen in den Tag gestartet. Von Berichten belastet, wonach im Disput zwischen den USA und China noch in der kommenden Woche eine neue Eskalationsstufe gezündet werden könnte, rutscht der Leitindex SMI unter die Marke von 9'000 Punkten ab. Auch die europäischen Märkte werden zurückgebunden.

Einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten