Aktien Schweiz Eröffnung: Gegenbewegung trotz G7-Enttäuschung – Banken stark

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im frühen Geschäft sehr fest. Die Vorgaben aus den USA vom Freitagabend und aus Tokio sind zwar positiv, geprägt wird das Geschehen zum Wochenbeginn aber vor allem von der politischen Agenda. Der durch US-Präsident Trump per Tweet ausgelöste Eklat beim G7-Gipfel in Kanada vom Wochenende wird in Marktkreisen zwar negativ aufgenommen, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten