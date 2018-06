Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Handelsstart

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit etwas festeren Kursen in den regulären Handel gestartet. Damit kommt es zu einer zaghaften Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben. Am Donnerstag hatten Konjunkturneuigkeiten aus Amerika die Stimmung der Anleger in den Keller geschickt. Für etwas Rückenwind sorge nun die Einigung auf ein letztes Hilfspaket für Griechenland in der Nacht.

Grundsätzlich aber habe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten