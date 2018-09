Aktien Schweiz Eröffnung: Fester – ABB gesucht

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag fester gestartet. Damit entfaltet sich der Markt im Einklang mit den anderen europäischen Börsen. Die Vorgaben präsentieren sich allerdings wenig inspirierend, blieb doch die Wallstreet am Montag feiertagsbedingt geschlossen und seitens einheimischer Unternehmen fehlt es an impulsgebenden Nachrichten. Am Nachmittag könnten die Eröffnung der US-Börse und US-Konjunkturdaten wieder Schwung in die Märkte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten