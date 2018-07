Aktien Schweiz Eröffnung: Erholungstendenz wird fortgesetzt

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zu Wochenbeginn an seine Erholungstendenz vom vergangenen Freitag an und startet mit leichten Gewinnen in den Handel. Dabei stützen unter anderem die überwiegend freundlichen Vorgaben aus Übersee. Erleichtert reagieren Marktteilnehmer aber auch darauf, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China über das Wochenende nicht weiter verschärft hat.

Gleichzeitig warnen Marktteilnehmer aber vor Sorglosigkeit.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten