Aktien Schweiz: Erholung im SMI – Italien-Situation entspannt

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag erneut zu einem Erholungsversuch angesetzt und kann die Gewinne bisher - im Gegensatz zu den Vortagen - nicht nur halten, sondern sogar leicht ausbauen. Der Leitindex SMI erholt sich damit von seinem am Vortag markierten Jahretief und überschreitet die Marke von 8'500 Punkten deutlich. Am Markt wurde die Entspannung vor allem mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten