Aktien Osteuropa: Überwiegend im Plus - Nur Moskau auf Talfahrt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Freitag mehrheitlich mit kleinen Gewinnen aus dem Handel gegangen.



Während dies für die Börsen in Budapest, Warschau und Prag galt, war der Moskauer RTS die große negative Ausnahme. Der russische Leitindex sackte um 2,04 Prozent auf 1164,68 Zähler ab.

In Budapest ging der Bux 0,11 Prozent höher bei 31 933,26 Punkten aus dem Handel. Gestützt wurde der ungarische Leitindex von den Papieren der Schwergewichte MOL , MTelekom und OTP mit Kursgewinnen zwischen 0,5 und 1,2 Prozent. 1,8 Prozent schwächer aus dem Handel gingen jedoch die Papiere des Pharmakonzerns Richter Gedeon .

In Warschau stieg der Wig-20 um 0,49 Prozent auf 1674,14 Zähler. Für den breiter gefassten Wig ging es um 0,59 Prozent auf 48 294,74 Zähler hoch. Für Gesprächsstoff sorgte dort ein Kursfeuerwerk bei Energieunternehmen: Die Papiere der Branchenkonzerne Tauron und PGE waren um 20 respektive 17 Prozent nach oben geschossen.