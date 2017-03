Aktien Osteuropa Schluss: Bei überwiegend schwachem Börsenumsatz kaum verändert

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Freitag im recht impulsarmen und umsatzschwachen Handel kaum verändert geschlossen.



Der Moskauer RTS-Interfax-Index ging um gerade einmal 0,03 Prozent höher bei 1124,66 Punkten ins Wochenende.

In Warschau gab der WIG-30 minimale 0,08 Prozent auf 2577,69 Punkte ab. Der breiter gefasste WIG verbuchte ein Minus von 0,04 Prozent auf 59 069,56 Punkte. Der Blick auf die einzelnen Branchen zeigte ein gemischtes Bild im Finanzbereich: Positive Vorzeichen wiesen PKO Bank mit plus 1,9 Prozent, Mbank mit plus 1,2 Prozent und Alior Bank mit plus 0,8 Prozent. Die Aktien der Bank Zachodni hingegen büßten 1,4 Prozent ein und PZU verloren 1,0 Prozent.

In Budapest gab der ungarische Leitindex Bux moderate 0,10 Prozent auf 32 097,09 Punkte ab. Das Handelsvolumen belief sich auf magere 5,9 (Donnerstag: 26,8) Milliarden Forint. Am auffälligsten unter den ungarischen Schwergewichten war die Mol-Aktie mit einem Abschlag von 0,85 Prozent. Die Aktie der OTP Bank gab um 0,30 Prozent nach. Das Papier des Pharmaherstellers Richter Gedeon stieg hingegen um 0,72 Prozent. MTelekom gewannen 0,62 Prozent.