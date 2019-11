Aktien Osteuropa Schluss: Zu Wochenauftakt kein gemeinsamer Nenner

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas große Börsenplätze sind am Montag mit unterschiedlicher Tendenz in die neue Woche gestartet.



Während in Warschau feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, gab es Gewinne in Prag, aber Verluste in Budapest und Moskau. Der russische Leitindex

RTSI Index fiel um ein halbes Prozent auf 1460,84 Punkte.

Der Prager Leitindex PX verbesserte sich um 0,65 Prozent auf 1085,25 Punkte. Unter den Einzelwerten zogen die Titel des Softwareunternehmens Avast um 2,3 Prozent an. Unter den Schwergewichten legte die Papiere der Erste Group um 1,1 Prozent zu. Die Branchenkollegen im Finanzbereich Komercni Banka und Moneta Money Bank verbilligten sich hingegen um jeweils 0,4 Prozent. Die Aktie des Energieunternehmens CEZ schloss 0,1 Prozent schwächer.