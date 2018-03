Aktien Osteuropa Schluss: Weiter auf dem Weg nach oben

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch an ihre Vortageserholung angeknüpft und erneut einheitlich im Plus geendet.



Das europäische Marktumfeld präsentierte sich überwiegend schwächer. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am Abend sorgte allgemein für Zurückhaltung. In Moskau stieg der Leitindex RTSI um 1,12 Prozent auf 1270,08 Punkte.

Der Warschauer Wig-30 gewann 1,96 Prozent auf 2679,28 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 1,62 Prozent auf 60 932,26 Punkte zu. Unter den Einzelwerten gingen die Aktien von Grupa Lotos (plus 5,14 Prozent), PKN Orlen (plus 5,15 Prozent) und Bank Zachodni (plus 5,29 Prozent) mit satten Gewinnen aus dem Handel. Auf der schwächeren Seite der Kurstafel zeigten sich hingegen die Anteilscheine von LPP (minus 0,17 Prozent) und PGNiG (minus 0,51 Prozent).

Der ungarische Leitindex Bux stieg um 0,74 Prozent auf 38 236,94 Punkte. Unter den Einzelwerten zeigten sich die meisten Schwergewichte mit deutlichen Kursgewinnen. Die Aktien von MTelekom legten um 0,79 Prozent zu, die Papiere der OTP Bank stiegen um 1,22 Prozent und die Anteilscheine von Mol gewannen 1,94 Prozent. Abwärts ging es hingegen für die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter, die um 1,54 Prozent sanken.