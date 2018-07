Aktien Osteuropa Schluss: Warschau und Moskau ziehen an - Budapest im Minus

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An Osteuropas wichtigsten Aktienmärkten hat sich am Dienstag nur die Börse in Budapest gegen die freundliche Stimmung an den internationalen Handelsplätzen gestemmt.



Deutlich nach oben ging es mit den Kursen in Warschau und Moskau.

Der Warschauer Wig-30 baute seine jüngsten Gewinne weiter aus und stieg um 1,65 Prozent auf 2577,66 Punkte. Der breiter gefasste Wig kletterte um 1,46 Prozent auf 57 895,28 Zähler.

Eine Branchenbetrachtung zeigte die Finanzwerte in starker Verfassung. Die Titel der Alior Bank zogen um 4,7 Prozent an. Dahinter legten Bank Zachodni um 4,5 Prozent zu. Die Papiere des polnischen Branchenprimus PKO Bank verbuchten einen Kursaufschlag von 3,2 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,57 Prozent auf 1093,88 Zähler. Deutlich aufwärts ging es mit den Papiere der Erste Group . Die Anteilscheine des österreichischen Finanzhauses zogen um 2,4 Prozent an. Die Branchenkollegen Komercni Bank und Moneta Money Bank hingegen zeigten fast keine Kursbewegung.

Der ungarische Leitindex Bux hingegen gab um 0,26 Prozent auf 35 049,71 Einheiten nach. Von der ungarischen Notenbank (MNB) gab es derweil keine Überraschung. Der Monetärrat hatte den Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,90 Prozent belassen. Dieser liegt damit seit Mai 2016 bei 0,90 Prozent.

Unter den Schwergewichten zeigten die Mol-Aktien mit minus 0,74 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die Anteilscheine des Pharmakonzerns Gedeon Richter legten um 0,33 Prozent zu.