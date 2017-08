Aktien Osteuropa Schluss: Vortagesgewinne ausgebaut

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag ihre Vortagesgewinne weiter ausgebaut.



Eine positive internationale Börsenstimmung stützte. Dass die US-Notenbank-Vorsitzende Janet Yellen während der Notenbanken-Konferenz in Jackson Hole keine Aussagen zur künftigen Leitzinsentwicklung machte, kam bei einigen Experten durchaus positiv an. Nach Einschätzung von Paul Asworth, US-Analyst bei Capital Economics, könnte der bisher für Dezember erwartete nächste Zinsschritt in Frage stehen, falls der US-Kongress in Sachen Anhebung der Schuldenobergrenze zögere.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index gewann 1,00 Prozent auf 1060,49 Punkte.

In Warschau bauten die Indizes ihre kräftigen Vortagesgewinne aus. Der Wig-30 legte um weitere 0,55 Prozent auf 2852,23 Punkte zu, nachdem er am Donnerstag um etwas mehr als 2 Prozent gestiegen war. Der breiter gefasste Wig gewann 0,39 Prozent auf 64 135,52 Punkte.

Die Papiere des führenden polnischen Ölunternehmen PKN Orlen gewannen ein Prozent. Die Versicherungsaktie PZU zog um 1,8 Prozent an und die Titel des Kupferunternehmens KGHM kletterten um zwei Prozent nach oben. Die Aktien des führenden Bankenhaus in Polen PKO Bank verbuchten ein Plus von 0,6 Prozent.

Ins Blickfeld rückten auch politische Meldungen. Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisierte die Politik der nationalkonservativen polnischen Regierung scharf: "Polen ist nicht das Land, das die Richtung vorgibt, in die Europa sich entwickelt", sagte Macron in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Warna. "Ganz im Gegenteil: Polen ist ein Land, dass gegen die europäischen Interessen geht", ergänzte er und verwies auf das EU-Verfahren zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit in Polen.

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 0,23 Prozent auf 1036,56 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,46 (Vortag: 0,28) Milliarden tschechischen Kronen. Die Titel der Komercni Banka sanken um 0,4 Prozent und die der Moneta Money Bank verloren 0,9 Prozent. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ hingegen gingen unverändert ins Wochenende.

In Budapest rückte der ungarische Leitindex Bux um moderate 0,15 Prozent auf 38 011,23 Punkte vor und legte auf Wochensicht damit um 2,8 Prozent zu. Das Handelsvolumen belief sich auf 7,0 (Vortag: 12,3) Milliarden Forint. Marktteilnehmer sprachen von einem recht ruhigen Wochenausklang.