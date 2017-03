Aktien Osteuropa Schluss: Verluste vor US-Jobbericht und Notenbanksitzungen

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas Aktienmärkte haben am Dienstag ebenso wie die wichtigsten mitteleuropäischen Börsen und die Wall Street nachgegeben.



Viele Marktteilnehmer dürften die in dieser Woche noch anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und mehr noch den US-Arbeitsmarktbericht abwarten. Wichtige Impulse werden auch von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche erwartet.

Der rohstofflastige russische RTS-Interfax-Index verlor angesichts rückläufiger Notierungen für etliche Metalle 1,17 Prozent auf 1097,44 Punkte

An der Warschauer Börse sank der WIG-30-Index um 0,75 Prozent auf 2.545,20 Punkte. Der breiter gefasste Wig-Index verlor 0,79 Prozent auf 58 530,07 Punkte.

Stärker unter Druck kamen KGHM: Die Aktien des Bergbaukonzerns fielen bei hohem Volumen um 4,30 Prozent. Verluste von mehr als drei Prozent verbuchten auch JSW und Millennium.

Gegen den Trend stark gesucht waren dagegen LPP: Die Titel des Bekleidungsunternehmens stiegen bei guten Umsätzen um 6,39 Prozent und waren damit Tagesgewinner im Wig 30.

In Prag schloss der tschechische Leitindex PX 0,40 Prozent tiefer bei 971,70 Punkten. Das Handelsvolumen lag bei 0,49 (Vortag: 0,39) Milliarden tschechischen Kronen.

Die Kursveränderungen der meisten Indexwerte hielten sich in engen Spannen. Größere Verluste gab es bei Komercni Banka : Die Titel verloren bei höherem Volumen 2,11 Prozent. O2 C.R. schlossen 1,23 Prozent tiefer. Tagesgewinner im PX waren Fortuna mit einem Plus von 1,20 Prozent.

An der Budapester Börse fiel der ungarische Leitindex Bux um 2,23 Prozent auf 32 442,20 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 12,0 (Vortag: 7,3) Milliarden Forint.

Belastet wurde der Index von den Verlusten der Schwergewichte Mol und OTP Bank . Aktien des Ölkonzerns Mol verloren 3,37 Prozent. OTP Bank fielen bei höherem Volumen um 2,86 Prozent. Gut die Hälfte des Handelsvolumens entfiel allein auf OTP-Aktien.