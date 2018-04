Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich in international verhaltenem Umfeld

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag im international verhaltenen Börsenumfeld keine gemeinsame Richtung gefunden.



Der Moskauer Leitindex RTSI stieg um 0,80 Prozent auf 1153,83 Punkte.

An der Prager Börse ging es erneut bergauf: Der tschechische Leitindex PX gewann 0,54 Prozent auf 1127,53 Punkte. Bereits zum Wochenstart hatte er leicht zugelegt, nachdem er in der Vorwoche vier Tage in Folge Verluste erlitten hatte. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 0,61 (zuletzt: 0,49) Milliarden tschechischen Kronen.

An die Spitze des PX kletterten die Papiere des Medienkonzerns CETV mit plus 4,17 Prozent. Das Unternehmen wird am Donnerstag seine Ergebnisse für das erste Quartal 2018 bekanntgeben.

Gesucht waren auch die Aktien des Getränkeherstellers Stock (plus 3,12 Prozent) und der Erste Group (plus 1,07 Prozent). Bei Komercni Banka fiel das Plus mit 0,16 Prozent deutlich geringer aus.

Derweil schloss der Warschauer Aktienmarkt klar im roten Bereich: Der WIG-30 -Index gab um 0,97 Prozent auf 2618,49 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig-Index fiel um 0,78 Prozent auf 59 485,35 Zähler.

In den Blick der Anleger rückten unter anderem die Erstquartalszahlen der Bank Zachodni WBK. Im ersten Quartal 2018 verbuchte das Kreditinstitut 438,7 Millionen Zloty Gewinn, nach 453 Millionen Zloty im Vorjahreszeitraum. Die Zinseinnahmen stiegen jedoch von 1,25 auf 1,39 Milliarden Zloty, berichtete die polnische Nachrichtenagentur PNB. Die Papiere gaben 3,94 Prozent ab.

Auch bei einigen Branchenkollegen ging es bergab. So verloren Alior Bank 0,63 Prozent und Bank Pekao fielen um 0,66 Prozent. Positiv hervor stachen dagegen die Papiere der Bank Millenium mit plus 3,28 Prozent.

Auf den Verkaufszetteln der Anleger standen außerdem Öl- und Versorgerwerte. Titel von Enea und Energa büßten jeweils über 3 Prozent ein, Grupa Lotos verbuchten ein Minus von 1,57 Prozent und PKN Orlen sanken um 1,93 Prozent.

Die Budapester Börse ging mit Abschlägen aus dem Handel: Der ungarische Leitindex Bux verlor 0,6 Prozent auf 37 892,90 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 11,91 (zuletzt: 6,8) Milliarden Forint. Der Blick der Anleger richtete sich auf die Zinsentscheidung der lokalen Notenbank. Diese beließ ihren Leitzins erneut unverändert bei 0,9 Prozent. Auch der Einlagenzins steht nach wie vor bei minus 0,15 Prozent.

Unternehmensseitig sorgte die Magyar Telekom (MTelekom ) für Aufsehen, nachdem bekannt geworden war, dass der Chef Christopher Mattheisen sein Amt mit 1. Juli 2018 niederlegen wird. Sein Nachfolger wird der derzeitige kaufmännische Leiter (Chief Commercial Officer - Residential) des Unternehmens, Tibor Rekasi, wie die Nachrichtenagentur MTI-Econews schreibt. Die Aktie der MTelekom verlor 1,2 Prozent.

Auch bei den weiteren Bux-Schwergewichten ging es am Dienstag bergab: Mol verloren 1,55 Prozent und Gedeon Richter gaben um 0,67 Prozent nach./bel/APA/gl/tos