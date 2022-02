Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Warschau und Prag leicht im Minus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag ohne klare Richtung geschlossen. Ein knappes Minus gab es an den Börsen in Warschau und Prag. In Budapest und Moskau wurden Gewinne verzeichnet.

Der tschechische Leitindex PX sank um 0,09 Prozent auf 1441,45 Punkte. Belastet wurde der Index vor allem von Bankwerten: Komercni Banka gaben um 0,87 Prozent nach, Moneta Money Bank verloren 0,42 Prozent und Erste Group 0,19 Prozent. Die Aktien des Stromerzeugers CEZ legten dagegen um 1,20 Prozent zu.

In Warschau beendete der Wig-20 den Tag mit minus 0,14 Prozent auf 2171,62 Punkte. Der breiter gefasste Wig gab um 0,09 Prozent auf 67 090,36 Punkte nach. Auch in Warschau fanden sich Bankaktien unter den größeren Verlierern. So büßten Bank Pekao 0,97 Prozent die PKO Bank 0,85 Prozent ein.

Leicht nach oben ging es in Budapest: Der ungarische Aktienindex Bux stieg um 0,48 Prozent auf 52 054,67 Punkte. OTP Bank gewannen 2,75 Prozent. Schwach zeigten sich hingegen Titel des Pharmaherstellers Richter Gedeon mit minus 2,15 Prozent.