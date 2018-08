Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Türkei-Krise bleibt im Fokus

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben sich nach kräftigen Verlusten am Freitag zum Wochenauftakt uneinheitlich entwickelt.



Die Türkei-Krise stand nach wie vor im Fokus der Anleger. Der Absturz der türkischen Lira, die seit Jahresbeginn im Vergleich zum Euro fast 50 Prozent an Wert eingebüßt hat, sorgt nach wie vor für Nervosität. An diesem Morgen traten die deutlich erhöhten Strafzölle der USA auf Stahl in Kraft.

In Budapest gab der ungarische Leitindex Bux um weitere 1,32 Prozent auf 35 693,83 Punkte ab, nachdem er bereits zum Wochenausklang 1,8 Prozent eingebüßt hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 8,2 (Freitag: 9,4) Milliarden Forint.

Unter den Schwergewichten in Budapest verloren die Aktien der OTP Bank 2,2 Prozent. Die Pharmaaktien Richter Gedeon sanken zum 2,5 Prozent und Magyar Telekom gaben um um 1,2 Prozent nach. Die MOL -Aktien hingegen legten um 0,3 Prozent zu.

In Prag hielt sich der tschechische Leitindex PX stabil mit minus 0,07 Prozent auf 1072,63 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,54 (Freitag: 0,58) Milliarden tschechischen Kronen. Im recht impulsarmen Handel gaben die Papiere der Komercni Banka um 0,3 Prozent nach. Moneta Money Bank gewannen minimale 0,07 Prozent. Im Energiebereich schlossen CEZ mit minus 0,1 Prozent.

In Warschau Börse erholte sich der Wig-30 mit plus 0,32 Prozent auf 2587,05 Punkten ein wenig, nachdem er zum Wochenausklang um 3,2 Prozent abgerutscht war. Der breiter gefasste WIG verbuchte zum Wochenauftakt ein Plus von 0,17 Prozent auf 58 882,57 Punkte.

Vor allem Ölwerte standen an diesem Tag in der Gunst der Anleger. Die Papiere des Raffinerieunternehmens Grupa Lotos zogen um 5,4 Prozent an. Die Titel des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen gewannen 3,6 Prozent. Auch einige Finanzwerte erholten sich sichtlich: MBank gewannen 1,9 Prozent. Bank Zachodni stiegen um 1,1 Prozent und PKO Bank rückten um 0,6 Prozent vor.