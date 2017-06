Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Deutliche Gewinne in Polen und Ungarn

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich geschlossen.



Während es in Polen und Ungarn deutlich nach oben ging, beendeten die Börsen in Tschechien und Russland den Tag nahezu unverändert.

In Warschau stieg der Wig-30 um 1,17 Prozent auf 2662,55 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,95 Prozent auf 60 754,42 Punkte. Werte aus dem Finanzbereich waren besonders gefragt. Die Mbank-Aktien kletterten um 4,6 Prozent nach oben. Die Papiere der Bank Zachodni verbuchten ein Kursplus von 2,1 Prozent und die der führenden polnischen PKO Bank legten um 1,5 Prozent zu.

In Budapest gewann der ungarische Leitindex BUX 1,12 Prozent auf 35 150,44 Punkte und stieg damit den vierten Handelstag in Folge. Das Handelsvolumen belief sich auf 11,30 (Vortag: 10,43) Milliarden Forint. Unter den ungarischen Schwergewichten ragten die Aktien des Pharmaherstellers Richter Gedeon mit plus 2,8 Prozent hervor. Magyar Telekom stiegen um 1,7 Prozent und OTP Bank legten um 0,5 Prozent zu. Mol-Anteilscheine verbuchten ein Plus von 0,3 Prozent.

In Prag sank der tschechische Leitindex PX um sehr moderate 0,03 Prozent auf 1005,81 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,27 (Vortag: 0,47) Milliarden tschechischen Kronen. Im Finanzbereich schlossen die Aktien der Komercni Banka nahezu unverändert mit einem Plus von 0,05 Prozent. Moneta Money Bank beendeten den Tag auf dem Vortagesschlussstand.