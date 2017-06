Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Budapest geschlossen

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Montag uneinheitlich geschlossen.



Die Börse in Budapest blieb feiertagsbedingt geschlossen.

In Prag stieg der PX um 0,21 Prozent auf 1,007.91 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,24 Milliarden (zuvor: 0,27 Milliarden) tschechischen Kronen.

Der Wochenauftakt verlief wie an anderen Märkten auch weitgehend ruhig. Der Feiertag an mehreren europäischen Finanzplätzen dürfte sich auch in Prag in geringer Aktivität niedergeschlagen haben. Zudem dürften viele Marktteilnehmer auf die Wahl in Großbritannien und die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag warten.

Die meisten Standardwerte in Prag bewegten sich nur wenig. Ein größeres Plus verzeichneten Unipetrol mit einem Aufschlag von 3,91 Prozent auf 281,80 Kronen.

In Warschau fiel der Wig-30 um 1,21 Prozent auf 2630,43 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 0,95 Prozent auf 60 179,36 Punkte.

Unter den größten Verlierern fanden sich Aktien des Gaskonzerns PGNiG (minus 3,80 Prozent auf 6,33 Zloty) und Titel des Chemiekonzerns Synthos (minus 3,79 Prozent auf 4,57 Zloty). Gegen den Markttrend sehr fest zeigen sich Aktien der Alior-Bank und gewannen 7,74 Prozent auf 68,20 Zloty.