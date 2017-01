Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend moderate Gewinne

Weitere Suchergebnisse zu "RTS":

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend moderate Kursgewinne verbucht.



Marktbewegende Impulse blieben jedoch Mangelware.

In Moskau rückte der russische RTS-Interfax-Index um 0,33 Prozent auf 1163,62 Punkte vor.

In Warschau beendete der Wig-30 -Index den Handel 0,07 Prozent höher bei 2417,32 Punkten. Der breiter gefasste Wig gewann 0,14 Prozent auf 55 560,23 Punkte. Unterstützung für die polnischen Indizes kam von starken Versorgerwerten. Die mit Abstand größten Kurssprünge verbuchten Energa und Enea mit plus 9,21 beziehungsweise 8,15 Prozent. Dahinter standen PGE mit einem klaren Zuschlag von 4,84 Prozent und die Tauron-Aktien mit plus 2,41 Prozent. Etwas schwächer schlossen PKN Orlen mit einem Abschlag von 1,10 Prozent, obwohl der Ölkonzern im vierten Quartal 2016 wieder schwarze Zahlen geschrieben hatte.

In Prag schloss der tschechische Leitindex PX mit minus 0,01 Prozent auf 938,08 Punkte quasi unverändert. Unipetrol gewannen 0,61 Prozent. Der Ölkonzern, eine Tochter der polnischen Gruppe PKN Orlen, hatte 2016 den Nettogewinn deutlich gesteigert. Die Erlöse waren dagegen gesunken. Bankwerte gerieten indes mehrheitlich etwas unter Druck. Moneta Money Bank verloren 0,24 Prozent und Erste Group 0,99 Prozent.