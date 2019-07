Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend moderate Gewinne

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich mit freundlicher Tendenz in die neue Woche eingestiegen.



Lediglich die russische Börse zeigte sich am Montag etwas leichter: Der Moskauer Leitindex RTSI sank um 0,10 Prozent auf 1386,52 Punkte.

Der Prager Leitindex PX gewann 0,10 Prozent auf 1056,65 Punkte. Bei den Schwergewichten aus dem Finanzbereich gab es gemischte Vorzeichen. Die Titel von Erste Group sanken um 1 Prozent. Die Aktionäre von Komercni Banka konnten sich hingegen über ein Kursplus von 0,8 Prozent freuen. Die Papiere von Moneta Money sanken um 0,1 Prozent. Unter den Energiewerten legten CEZ um 0,1 Prozent zu. Die Telekomaktie o2 C.R. legte um 1,4 Prozent zu. Die Anteilscheine des Softwareunternehmens Avast gewannen 1,1 Prozent.

In Budapest rückte der Bux um 0,06 Prozent auf 40 725,40 Punkte vor. Die auffälligste Kursbewegung unter den Schwergewichten zeigte Mol mit plus 0,9 Prozent. Die Papiere der OTP Bank sanken hingegen um 0,3 Prozent. Bei der Pharmaaktie Gedeon Richter gab es ein Plus von 0,2 Prozent. MTelekom schlossen mit einem Minus von 0,1 Prozent.