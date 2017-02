Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend leichte Verluste

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben am Montag in einem insgesamt nur wenig veränderten internationalen Umfeld moderate Kursverluste verzeichnet.



Für den russischen RTS-Interfax-Index ging es mit minus 1,05 Prozent auf 1117,29 Punkte hingegen etwas deutlicher bergab. Es ist zudem der in diesem Jahr bisher tiefste Schlussstand.

Der Warschauer Wig-30-Index schloss mit minus 0,01 Prozent auf 2564,75 Punkten praktisch unverändert. Der breiter gefasste Wig rückte um 0,04 Prozent auf 58 681,67 Punkte vor. Werte aus dem Finanzbereich gaben überwiegend nach. Alior Bank verloren 2,1 Prozent. Bank Zachodni sanken um 1,1 Prozent und die Papiere der führenden polnischen Bank PKO Bank verloren 0,9 Prozent.

In Prag beendete der tschechische Leitindex PX den Handel mit minus 0,15 Prozent auf 958,61 Punkte. Fundamentale Nachrichten waren in Prag Mangelware. Im Finanzbereich gaben Erste Group um weitere 0,8 Prozent ab, nachdem die Titel bereits zum Wochenausklang um 3,2 Prozent eingeknickt waren. Das Institut wird am Dienstag die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Bei Komercni Banka gab es ein Plus von 0,5 Prozent.