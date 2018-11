Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Ungarns Börse legt zu

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Dienstag entgegen dem Trend in Westeuropa mehrheitlich nachgegeben.



Eine Ausnahme bildete die ungarische Börse.

Der russische RTS-Index büßte 1,32 Prozent auf 1100,05 Punkte ein.

In Polen gab der Wig-30 nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende um 0,55 Prozent auf 2516,83 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,48 Prozent auf 56 652,31 Zähler.

Unternehmensseitig rückten die Papiere von Orange Polska in den Blick und sanken um 0,86 Prozent. Die polnische Aufsichtsbehörde für Telekommunikation (UKE) hatte eine Strafe von umgerechnet 2,1 Millionen Euro gegen den Konzern verhängt. Der Mobilfunkbetreiber soll Kurznachrichten zu Marketingzwecken ohne die Einwilligung von Kunden verschickt haben.

In Prag fiel der tschechische Leitindex PX um 0,27 Prozent auf 1078,81 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,51 (Vortag: 0,38) Milliarden tschechischen Kronen. Tschechische Unternehmer erwarten einer Umfrage des Industrieverbands und der Nationalbank CNB zufolge in den kommenden Monaten ein etwas langsameres Wirtschaftswachstum. 41 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, in den kommenden zwölf Monaten ihre Investitionen aufstocken zu wollen. Mehr als 43 Prozent sagten, fehlende Arbeitskräfte würden ihre Investitionen bremsen.

Mit Neunmonatszahlen rückte der Softdrink-Konzern Kofola in den Blick. Die Aktien schlossen unverändert.