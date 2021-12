Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Deutliches Minus in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag überwiegend tiefer geschlossen. Eine fast ausnahmslos negative Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street drückte zum Wochenauftakt auch in Mittel- und Osteuropa auf die Aktienkurse. Deutliche Abschläge gab es vor allem in Moskau.

Der tschechische PX-Index gab um 0,14 Prozent auf 1403,50 Punkte nach. Unter den Schwergewichten in Prag verloren die Aktien der Erste Group ein Prozent. Die Aktionäre der Komercni Banka hingegen konnten ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent verbuchen.

Der ungarische Bux verlor 0,97 Prozent auf 50 581,29 Punkte. Mit Abstand umsatzstärkster Wert war zum Wochenauftakt die Aktie der OTP Bank . Die Papiere der Bank fielen um 1,7 Prozent. Etwa 60 Prozent des gesamten Tagesumsatzes entfiel auf diese Anteilsscheine.

Der polnische Wig-20 beendete den Handel mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 2214,38 Punkten. Der breiter gefasste Wig wiederum gab um 0,20 Prozent auf 68 230,10 Punkte nach. Die vier umsatzstärksten Papiere waren in Warschau KGHM mit plus 1,6 Prozent, PKN Orlen mit plus 0,9 Prozent, Allegro (prozentuell unverändert) und PKO Bank mit minus 1,2 Prozent.