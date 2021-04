Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Budapester Börse im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag überwiegend mit Abschlägen aus dem Handel gegangen.



Auch an den europäischen Leitbörsen, etwa in Frankfurt oder London, ging es abwärts. Mit Blick auf die Osteuropa-Börsen konnte sich Budapest indes dem allgemeinen Trend entziehen.

Gewinnmitnahmen wurden als Hauptgrund für die Verluste genannt. Nach den jüngsten Börsenhochs und Rekorden seien die Anleger nun wieder etwas vorsichtiger geworden. Allem Anschein nach wollen sich zudem einige vor der anstehenden Ratssitzung der Europäischen Zentralbank wohl nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

In Prag gab der Leitindex PX um 0,52 Prozent auf 1102,22 Punkte nach. Klare Abgaben verzeichneten unter den Einzelwerten vor allem Vertreter der Bankenbranche. So schlossen die Aktien der Moneta Money Bank mit minus 2,4 Prozent. Die Papiere der Komercni Banka sanken um 0,5 Prozent. Die Titel des Softwareherstellers Avast gewannen 1,4 Prozent. Avast hatte zuvor Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und laut den Analysten der Erste Group positiv überrascht. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien die Erwartungen übertroffen worden.

Der polnische Leitindex Wig-20 verlor 0,56 Prozent auf 1987,76 Punkte. Der breiter gefasste WIG sank um 0,67 Prozent auf 59 386,50 Zähler. Aus Branchensicht gehörten vor allem Technologiewerte zu den Verlierern. Die Titel des polnischen Amazon -Konkurrenten Allegro verloren 2,2 Prozent. Für die Papiere des Videospielherstellers CD Projekt ging es um 2,5 Prozent nach unten. Die Anteile der Mineralölgesellschaft Lotos schlossen hingegen mit einem Plus von 1,4 Prozent und profitierten von vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal. Erste-Group-Analyst Emil Poplawski bezeichnete das Zahlenwerk als solide.

Am deutlichsten gab die Börse in Moskau nach. Der RTS-Index schloss mit einem Minus von 1,43 Prozent auf 1455,43 Einheiten.