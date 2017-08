Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Börse Budapest im Plus

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas Aktienmärkte haben sich am Donnerstag größtenteils dem schwachen Trend an den international Börsen angeschlossen.



Die weiter angespannte Lage zwischen den USA und Nordkorea erwies sich einmal mehr als Belastung. Lediglich in Budapest ging es mit den Kursen überwiegend nach oben.

Der Warschauer Wig-30 fiel um 1,01 Prozent auf 2762,11 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 0,76 Prozent auf 62 451,57 Punkte.

Unter Druck kamen Aktien von Energieversorgern. So verloren Energa 7,48 Prozent auf 12,12 Zloty und waren damit die Tagesverlierer im Wig-30. Die Papiere von Enea fielen um 5,41 Prozent auf 14,85 Zloty.

Der tschechische Leitindex PX gab um 0,39 Prozent auf 1025,87 Punkte nach. Deutlich unter Druck kamen nach Vorlage von Geschäftszahlen die Aktien der Moneta Money Bank und büßten bei hohen Umsätzen 3,67 Prozent auf 76,10 Kronen ein. Der von dem Institut ausgewiesene Nettogewinn im ersten Halbjahr hatte unter dem Vergleichswert der Vorperiode gelegen. Die anderen Bankwerte zeigten sich uneinheitlich. Größere Umsätze gab es bei CEZ , die Anteilsscheine des Stromerzeugers schlossen nahezu unverändert mit einem Minus von 0,15 Prozent bei 412,70 Kronen.

Der ungarische Leitindex Bux aber stieg um 0,66 Prozent auf 36 821,44 Punkte. Alle vier Schwergewichte schlossen in der Gewinnzone. Aktien des Ölkonzerns MOL etwa stiegen um 0,99 Prozent auf 23 480 Forint. Für die Papiere der OTP Bank ging es bei hohen Umsätzen um 0,40 Prozent auf 9930 Forint nach oben. Bei moderateren Umsätzen zogen die Anteilscheine von Magyar Telekom um 1,72 Prozent an.