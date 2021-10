Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend im Plus - Prager Börse unverändert

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag überwiegend zulegt.



In Westeuropa dagegen wurden mehrheitlich Verluste verzeichnet und in den USA zeigten sich die Wall Street richtungslos.

An der Prager Börse schloss der PX prozentual unverändert bei 1366,34 Zählern. Im Finanzbereich legten Komercni Banka und Moneta Money Bank jeweils um 0,7 Prozent zu.

In Budapest stieg der Leitindex Bux um 0,21 Prozent auf 53 955,85 Einheiten. Auf Wochensicht legte er damit um 0,68 Prozent zu.

Unter den Schwergewichten gaben am Freitag OTP Bank um 0,03 Prozent und MTelekom um 0,24 Prozent nach. Mol stiegen um 0,15 Prozent.

Der polnische Leitindex Wig-20 rückte um 2,19 Prozent auf 2411,12 Punkte vor. Für den Wig ging es um 1,67 Prozent auf 73 327,72 Zähler hoch. Die vier umsatzstärksten Werte waren PKN Orlen mit plus 4,3 Prozent, Allegro mit plus 6,6 Prozent, Bank Pekao mit plus 2,4 Prozent und KGHM, die um 1,1 Prozent nachgaben.