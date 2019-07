Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend im Plus

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Mit mehrheitlich positiver Tendenz gingen Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel.



Lediglich die Moskauer Börse endete im Minus. Der dortige Leitindex RTSI verlor 0,87 Prozent auf 1349,76 Punkte.

In Prag gewann der Leitindex PX 0,14 Prozent auf 1063,87 Punkte und stieg damit den vierten Handelstag in Folge. Bei den Einzelwerten setzten sich die Bankaktien Moneta (plus 1,88 Prozent) und Komercni Banka (plus 0,67 Prozent) an die Indexspitze. Nach oben ging es außerdem für die Konsumgütertitel Kofola (plus 0,67 Prozent) und Philip Morris CR (plus 0,58 Prozent). Die Versorgeraktie CEZ legte um 0,48 Prozent zu.

Dagegen gaben die Papiere des Softwareunternehmens Avast mit einem Minus von 2,05 Prozent ihre Vortagesgewinne wieder ab. Unter Druck standen auch die Anteilscheine von PFNonwovens mit einem Minus von 3,05 Prozent. Moderatere Abschläge verzeichneten die beiden in Prag zweitnotierten österreichischen Titel Vienna Insurance (minus 0,58 Prozent) und Erste Group (minus 0,07 Prozent).

In Budapest stieg der Bux um 0,71 Prozent auf 41 282,46 Punkte. Damit verzeichnete der Leitindex den vierten Handelstag in Folge Kursgewinne. Die Schwergewichte im Leitindex konnten allesamt zulegen. Am deutlichsten nach oben ging es für die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter mit einem Plus von 1,93 Prozent. Die Titel des Öl- und Gaskonzerns Mol stiegen um 0,73 Prozent. Etwas moderatere Kurszuwächse verzeichneten die Anteilscheine von OTP Bank . Sie gingen um 0,40 Prozent höher aus dem Handel. Die Papiere von MTelekom stiegen um 0,23 Prozent.