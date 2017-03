Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend im Minus - Moskau freundlich

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - In einem abwärtsgerichteten europäischen Marktumfeld und wegen negativer Vorgaben aus Übersee haben Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch mehrheitlich nachgegeben.



Eine Ausnahme bildete die Börse in Moskau, wo der RTS-Interfax-Index 0,14 Prozent höher bei 1123,17 Punkten schloss.

In Warschau verlor der WIG-30 1,25 Prozent auf 2565,79 Punkte. Der breiter gefasste WIG gab um 1,18 Prozent auf 58 749,94 Punkte nach. Unter den Einzelwerten verloren die Anteilsscheine der Alior Bank 2,18 Prozent. Die Papiere der Bank Pekao verbilligten sich um 1,63 Prozent, Bank Zachodni sanken um 2,31 Prozent und PKO fielen um 2,99 Prozent. An der Spitze des WIG-30 gingen die Aktien des Großhandelskonzerns Eurocash mit einem Plus von 3,02 Prozent aus dem Handel. Der Mineralölkonzern PKN Orlen hatte ein Minus von 3,19 Prozent zu verkraften. Die Ölpreise waren nach höheren US-Lagerbeständen kurzfristig nach unten gegangen.

Der Prager PX sank um 0,39 Prozent auf 978,91 Punkte. Die Aktien des Getränkeherstellers Kofola schlossen um 0,87 Prozent fester und waren damit zweitstärkster Wert im PX. Die Notierung des Mobilfunkanbieters O2 legte um 0,32 Prozent zu und die Papiere des Tabakkonzerns Philip Morris stiegen mit plus 0,90 Prozent an die Spitze des PX. Die Titel der Vienna Insurance Group (VIG) büßten 0,67 Prozent ein.