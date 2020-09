Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne zum Wochenauftakt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag den Handel mehrheitlich im Plus beendet.



Zum Wochenstart unterstützten vor allem die klaren Zuwächse an der Wall Street. Kurszuwächse wiese die Märkte in Budapest, Prag und Moskau auf, während es in Warschau klare Rückgänge zu sehen gab.

Der tschechische Leitindex PX zeigte mit plus 0,10 Prozent auf 898,70 Punkte nur wenig Bewegung. Im Finanzbereich gab es keinen klaren Trend. Während die Aktionäre der österreichischen Erste Group einen Kurszuwachs in Höhe von 0,4 Prozent verbuchen konnten, fielen die Papiere der Komercni Banka um 0,6 Prozent und die der Moneta Money Bank um 1,3 Prozent.

Im Blick stand weiterhin die Entwicklung in der Coronakrise. Die Zahl der jemals Infizierten war in Tschechien mit Stand vom Montag auf rund 36 200 gestiegen, davon knapp 14 440 aktive Fälle.

In Polen hingegen ging es mit den Aktienkursen nach unten. Der Wig-20 der Warschauer Börse gab um 0,80 Prozent auf 1758,65 Zähler nach. Der breiter gefasste Wig verlor 0,56 Prozent auf 50 454,28 Punkte.

Unter den Schwergewichten büßten die Aktien des Computerspieleentwickler CD Projekt 3 Prozent ein. Die Papiere der führenden polnischen Bank PKO hingegen gewannen 1,4 Prozent.

Am morgigen Dienstag gibt die polnische Nationalbank nach der Sommerpause ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt. Die Analysten von der Erste Group erwarten keine Veränderung. Bis zum Ende des Jahres 2022 sehen die Experten eine Beibehaltung der Geldpolitik in Polen, da sich die Inflation im Rahmen des Zielbandes bewege.

An der Budapester Börse wurden Zuwächse verzeichnet. Der Bux rückte um 0,48 Prozent auf 35 004,24 Punkte vor. Nach einer wenig veränderten Vorwoche wurde damit ein klar positiver Wochenauftakt verbucht. Die auffälligste Kursbewegung unter den Blue Chips zeigten die Aktien des Pharmaunternehmens Gedeon Richter mit plus 2,1 Prozent.

Die Börse in Moskau knüpfte an die jüngsten Kursgewinne an. Der russische RTS-Index stieg um 0,44 Prozent auf 1228,48 Punkte./ste/dkm/APA/la