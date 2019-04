Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Ungarns Börse kaum verändert

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Osteuropa haben am Mittwoch erneut mehrheitlich zugelegt.



Sie folgten so erneut den Aktienmärkten in Westeuropa. Minimal abwärts ging es allerdings für die Börse in Ungarn.

Der Moskauer RTS-Index rückte um 0,67 Prozent auf 1224,35 Punkte vor und legte damit den dritten Tag in Folge zu.

Auch in Warschau stieg der Wig-30 den dritten Tag und verzeichnete nun ein Plus von 1,48 Prozent auf 2763,65 Punkte. Der breiter gefasste Wig rückte um 1,40 Prozent auf 61 924,86 Zähler vor. Konjunkturseitig rückte die Zinsentscheidung der polnischen Nationalbank NBP in den Fokus. Wie von Experten erwartet, beließen die Währungshüter den Zinssatz bei 1,5 Prozent.

Branchenseitig zeigten sich sowohl Banken- als auch Energiewerte deutlich im Plus. PKN Orlen stiegen um 4,1 Prozent und Grupa Lotos gewannen 2,0 Prozent. mBank schlossen ebenfalls mit plus 2,0 Prozent. Nach einem Kursgewinn von 14 Prozent am Vortag gingen die Anteile der Einzelhandelskette CCC nun dagegen mit einem Abschlag von 3,9 Prozent aus dem Handel.

In Prag ging es für den tschechische Leitindex PX um 0,49 Prozent auf 1086,69 Punkte nach oben. Das Handelsvolumen lag bei 0,42 (Vortag: 0,55) Milliarden tschechischen Kronen. Zu den größten Gewinnern im PX zählten die Aktien des Spirituosenherstellers Stock mit plus 1,8 Prozent. Am Index-Ende gaben die Papiere des Tabakherstellers Philip Morris um 1,2 Prozent nach. Auslöser war, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Konsum von E-Zigaretten und krampfartigen Anfällen bei Rauchern prüft.