Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Nur Moskau leicht im Minus

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag überwiegend zugelegt.



Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Kursen nach oben.

Der Warschauer Wig-30 legte um 0,45 Prozent auf 2691,54 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig rückte um 0,36 Prozent auf 60 538,16 Zähler vor.

Eine Branchenbetrachtung präsentierte einige Finanzwerte in der Gunst der Anleger weit oben. Die Papiere des Versicherungskonzern PZU zogen um gut 3 Prozent an. Bei der Alior Bank gab es ein Plus von fast 3 Prozent. Die Anteilscheine von MBank und Bank Zachodni gewannen jeweils knapp 1 Prozent.

Der ungarische Leitindex Bux machte zwischenzeitliche Verluste wett und legte um 0,37 Prozent auf 40 767,12 Punkte zu. Unter den Schwergewichten zeigten OTP Bank mit plus 1,5 Prozent die auffälligste Kursbewegung. MTelekom gewannen dahinter 1,2 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX bewegte sich mit plus 0,08 Prozent auf 1040,72 Punkte kaum vom Fleck. Im Sektorvergleich verzeichneten Finanzwerte überwiegend Verluste.

Die Anteilscheine des Indexschwergewichtes Erste Group etwa büßten 1 Prozent ein. Komercni Banka kamen um 0,17 Prozent zurück und bei der Moneta Money Bank gab es ein minimales Minus.