Aktien Osteuropa Schluss: Teils kräftige Kursgewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag durchgehend fester geschlossen.



Besonders an der Budapester Börse konnten sich Anleger über hohe Gewinne freuen. Schwächer als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze aus den USA sorgten am Nachmittag für Auftrieb, da diese Beobachtern zufolge eher gegen eine rasche geldpolitische Straffung der US-Notenbank sprechen.

Der ungarische Leitindex Bux in Budapest schloss mit einem Kursplus von 2,88 Prozent bei 51 626,62 Punkten. Die Wirtschaftsleistung Ungarns legte im zweiten Quartal um saisonale Effekte bereinigt um 17,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. Damals hatte der Beginn der Corona-Pandemie allerdings das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stark belastet. Gegenüber dem ersten Quartal 2021 stieg das BIP um 2,7 Prozent.

Der Bux profitierte am Dienstag vor allem von Aufschlägen bei den Indexschwergewichten. Das größte Kursplus verbuchten die Aktien der OTP Bank , die über 5 Prozent gewannen. Daneben waren auch Gedeon Richter mit plus 2,6 Prozent gesucht. Mol gewannen ein Prozent.

In Tschechien ging der PX mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 1283,64 Zählern aus dem Handel. Finanzwerte zeigten sich überwiegend fester. So schlossen die Aktien der Moneta Money Bank rund 2 Prozent höher. Komercni Bank gewannen 1,8 Prozent. Die Prager Notierungen von Erste Group verloren hingegen 1,4 Prozent. Titel des Energiekonzerns CEZ legten um 2,4 Prozent zu.

An der Börse in Warschau ging es am Dienstag ebenso nach oben. Der polnische Leitindex Wig-20 schloss mit einem Aufschlag von 0,79 Prozent bei 2300,04 Punkten. Der marktbreite Wig gewann 0,43 Prozent auf 69 106,54 Zähler.

Die meistgehandelten Aktien waren wie am Vortag die Titel des Einzelhändlers Dino Polska. Nach den klaren Zugewinnen am Montag ging es erneut um 2,5 Prozent nach oben. Die Papiere der PKO Bank zeigten sich mit plus 1,1 Prozent ebenfalls fester.

Für die Anteilscheine des Videospielkonzerns CD Projekt ging es um 2,1 Prozent nach oben. Wie der Erste-Group-Analyst Cezary Bernatek in einem Kommentar schrieb, wird der Konzern am Dienstagabend das neue Patch 1.3 für sein Produkt "Cyberpunk 2077" vorstellen.