Aktien Osteuropa Schluss: Teils deutliche Gewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch klar im Plus geschlossen.



Besonders deutlich nach oben ging es an den Handelsplätzen in Moskau und Budapest. Der russische Leitindex RTS zog um 2,79 Prozent auf 1295,27 Punkte an.

Der ungarische Leitindex Bux legte um 2,02 Prozent auf 35 103,39 Punkte zu. Gestützt wurde er vor allem von Kursgewinnen der beiden Index-Schwergewichte Mol und Gedeon Richter, die gut fünf beziehungsweise rund drei Prozent gewannen.

In Warschau stieg der Wig-20 um 1,20 Prozent auf 1833,20 Punkte. Bei den Einzelwerten zogen die Aktien der Bank Pekao um 2,19 Prozent an. Das Unternehmen hatte für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal zwar einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet und diesen mit Corona-Krise begründet. Allerdings lagen die vorgelegten Zahlen klar über den Markterwartungen.