Aktien Osteuropa Schluss: Steigende Kurse in Ungarn, Tschechien und Polen

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach den Verlusten der vergangenen Tage haben die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte am Donnerstag wieder mehrheitlich zugelegt.



Moskaus Börse hingegen schloss den dritten Handelstag in Folge im Minus. Dort sank der RTS-Interfax-Index um weitere 0,73 Prozent auf nun 1045,63 Punkte.

In Budapest rückte der ungarische Leitindex Bux hingegen um 0,61 Prozent auf 34 762,46 Punkte vor und stieg damit den dritten Tag. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,43 (Vortag: 18,7) Milliarden Forint. Für Unterstützung sorgte die gute Stimmung in der Industrie in Ungarn. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) war im Mai auf 62,1 Punkte nach 56,2 Zähler im April gestiegen.

Unter den Schwergewichten legten die Papiere von Magyar Telekom um 0,88 Prozent zu. Die Anteilscheine von OTP stiegen um 1,16 Prozent. Noch deutlicher zogen die Aktien von Opimus mit plus 13,79 Prozent an. Auf der Verliererseite präsentierten sich die Pharma-Aktien Richter Gedeon mit einem Minus von 1,0 Prozent.

In Prag gewann der tschechische Leitindex PX 0,37 Prozent auf 1006,08 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,47 Milliarden tschechischen Kronen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für Tschechien war im Mai auf 56,4 Punkte gesunken, nach 57,5 Zählern im April.

Die Anteilscheine des Medienunternehmens CETV machten ihre Vortagesverluste fast wieder wett und stiegen um 4,36 Prozent. Ebenfalls fester präsentierten sich die Titel der Komercni Banka mit einem Plus von 0,85 Prozent. Die Aktien der Moneta Money Bank fielen zugleich um 0,38 Prozent.

In Warschau stieg der Wig-30 um 0,31 Prozent auf 2631,84 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,15 Prozent auf 60 181,96 Punkte. Im Blick standen an diesem Tag weitere Konjunkturdaten: So war im Mai die Inflationsrate in Polen auf 1,9 Prozent gesunken, nach 2,0 Prozent im April. Die Stimmungsdaten in der Industrie enttäuschten. Der Einkaufsmanagerindex war von 54,1 Punkte im April auf 52,7 Punkte abgesackt und damit auf ein Sechsmonatstief gefallen.

Branchenseitig präsentierten sich vor allem die Bankaktien schwächer. So verloren die Papiere der Bank Pekao 1,45 Prozent. Ebenfalls schwächer gingen die Anteilscheine von Alior Bank und Bank Zachodni aus dem Handel. Auf der Gewinnerseite standen die Papiere von Enea mit plus 3,10 Prozent und die von PGE mit plus 2,56 Prozent./mad/APA/ck/he