Aktien Osteuropa Schluss: Schwächer ins Wochenende

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Entgegen dem insgesamt freundlichen gesamteuropäischen Marktumfeld haben die osteuropäischen Aktienmärkte am Freitag mehrheitlich Verluste erlitten.



Vor allem in Moskau standen Aktien bei den Anlegern auf den Verkaufslisten.

Der Warschauer Wig-30 gab um 0,45 Prozent auf 2532,96 Punkte nach. International stand die aktuelle Ölpreisschwäche mit den damit verbundenen Sorgen um die weltweite Konjunktur im Blick, und so stießen Anleger in einer Branchenbetrachtung auch in Polen die Werte aus dem Energiebereich ab. Papiere der Öl- und Gasunternehmen PKN Orlen sowie PGNiG büßten 2,3 beziehungsweise 3,4 Prozent ein. Anteile des Raffinerieunternehmens Grupa Lotos sanken um 1,1 Prozent.

Der Bux beendete den Tag in Budapest ebenfalls etwas leichter. Am Ende ging es für den ungarischen Leitindex um 0,28 Prozent auf 39 379,78 Punkte bergab. Die Schwergewichte zeigten zu Wochenschluss eher wenig Bewegung. Titel des Ölkonzerns MOL fielen um 0,38 Prozent. Jene der OTP Bank sowie von Gedeon Richter und MTelekom schlossen ebenfalls mit leichten Abgaben.

Der tschechische PX fiel um 0,30 Prozent auf 1062,42 Punkte. Schwach zeigte sich vor allem die stark gewichtete Aktie der Erste Group . Die Titel der aus Österreich stammenden Bank kamen zum Wochenschluss um 1,3 Prozent zurück. Andere Branchenkollegen wie die Komercni Banka oder die Moneta Money Bank verbuchten hingegen Gewinne von bis zu 0,8 Prozent. Im Energiebereich verbilligten sich die Titel von CEZ um 0,9 Prozent.