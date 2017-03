Aktien Osteuropa Schluss: Ohne klaren Trend

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Richtungslos sind Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel gegangen.



Nach einer schwachen Eröffnung der Wall Street am Nachmittag rutschten die anfangs noch freundlich tendierenden Börsen in Warschau und Budapest ins Minus. Der russische RTS-Interfax-Index schloss kaum verändert bei 1121,63 Punkten.

In Warschau verlor der WIG-30 letztlich 1,28 Prozent auf 2598,29 Punkte. Der breiter gefasste WIG gab um 1,16 Prozent auf 59 452,75 Punkte nach. Besonders deutliche Abschläge verzeichneten die Titel des IT-Unternehmens Asseco (minus 3,61 Prozent) und der Medienfirma Cyfrowy Polsat (minus 3,01 Prozent). Unter den wenigen Gewinnern im WIG-30 waren die Anteilsscheine des Öl- und Gaskonzerns Grupa Lotos (plus 2,75 Prozent) und die Aktien des Bergbau-Spezialisten LW Bogdanka (plus 1,21 Prozent).

Der Prager PX stieg um 0,30 Prozent auf 982,72 Punkte. Mit einem Plus von 1,01 Prozent gehörte die CEZ -Aktie zu den stärksten Werten im PX. Die Papiere des Getränkeherstellers Kofola stiegen um 0,22 Prozent.