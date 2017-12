Aktien Osteuropa Schluss: Ohne klare Richtung

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Mit uneinheitlicher Tendenz haben Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag geschlossen.



Der russische Leitindex RTSI stieg um 0,14 Prozent auf 1150,58 Zähler.

In Warschau beendete der WIG-30 den Handel mit einem winzigen Minus von 0,01 Prozent bei 2844,39 Punkten. Der breiter gefasste Wig legt hingegen um 0,21 Prozent auf 64 053.47 Punkte zu. Unter den größten Verlierern fanden sich Ölwerte wie PKN Orlen (minus 3,19 Prozent) und PGNiG (minus 2,20 Prozent). Die Aktien des Versicherers PZU gewannen 3,24 Prozent.

In Budapest sank der Leitindex Bux um minimale 0,03 Prozent auf 39 178,8 Punkte. Unter den Indexschwergewichten verloren Aktien des Ölkonzerns Mol 1,40 Prozent auf 2968 Forint. Richter Gedeon gewannen hingegen 1,07 Prozent auf 6.785 Forint. Die beiden übrigen Bux -Schwergewichte OTP Bank (plus 0,09 Prozent) und Magyar Telekom (plus 0,44 Prozent) zeigten sich wenig verändert.