Aktien Osteuropa Schluss: Ohne klare Richtung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben am Dienstag die wichtigsten Börsen in Osteuropa geschlossen.



Für verhaltene Stimmung an den Finanzmärkten sorgt weiter die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

In Prag fiel der tschechische Leitindex PX um 0,21 Prozent auf 1220,73 Punkte. Die Bewegungen der meisten Standardwerte hielten sich dabei in engen Grenzen. Die Bankwerte Erste Group mit minus 0,66 Prozent und Komercni Banka mit minus 0,92 Prozent kamen wieder etwas von ihren jüngsten Anstiegen zurück. Die Aktien des Stromerzeugers CEZ legten um 0,83 Prozent zu.

Nach oben ging es im ungarischen Budapest für den Bux mit 0,56 Prozent auf 49 315,61 Punkte. Unter den Index-Schwergewichten gewannen die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter 2,82 Prozent.

Wenig verändert zeigte sich die Börse in Warschau. Der Wig-20 beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,20 Prozent bei 2257,73 Punkten. Der breiter gefasste Wig schloss mit einem Minus von 0,05 Prozent bei 67 805,79 Punkten. Sehr schwach zeigten sich PKN Orlen mit minus 1,99 Prozent.