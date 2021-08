Aktien Osteuropa Schluss: Ohne gemeinsame Richtung - Ungarns Börse schwächelt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag keinen einheitlichen Trend gefunden.



Kursgewinnen in Prag, Warschau und Moskau standen Verluste in Budapest gegenüber.

In Moskau legte der russische RTS-Index um 0,50 Prozent auf 1641,07 Punkte zu.

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 0,37 Prozent auf 1242,95 Punkte. Klar im Plus zeigte sich unter den Schwergewichten die Aktie des Energieunternehmens CEZ mit einem Kursaufschlag von einem Prozent. Einheitlich im Plus zeigten sich außerdem die Bankenwerte. Komercni Banka etwa gewannen 0,4 Prozent und Moneta Money Bank rückten um 0,7 Prozent vor.

Minimal höher schlossen die wichtigsten Indizes in Warschau. Der Wig-20 verbuchte ein Plus von 0,03 Prozent auf 2274,48 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,15 Prozent auf 68 487,65 Zähler. Die vier umsatzstärksten Aktien waren PKO Bank mit plus 2,1 Prozent, Bank Pekao mit plus 3,0 Prozent, KGHM mit minus 3,1 Prozent sowie Allegro mit plus 0,4 Prozent.

PKP Cargo schlossen nach Zahlenvorlage mit einem Abschlag von 4,6 Prozent. Laut den Analysten von Erste Group lag das vorläufige Betriebsergebnis im zweiten Quartal des Logistikkonzerns deutlich unter den Erwartungen.