Aktien Osteuropa Schluss: Moderate Gewinne zum Wochenschluss

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Märkte in Ost- und Mitteleuropa haben am Freitag moderat im Plus geschlossen.



Als Stütze erwies sich die weiterhin gute Stimmung an den internationalen Börsen.

Der tschechische Leitindex PX gewann 0,19 Prozent auf 1275,27 Punkte. Nach der Vorlage von Quartalszahlen schlossen die Akten von o2 C.R. mit einem Minus von 0,4 Prozent. Die Experten von Erste Group hatten die Zahlen des Telekomunternehmens für das abgelaufene Jahresviertel als weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewertet.

Einheitlich negative Vorzeichen wiesen die Bankenwerte auf. Erste Group etwa verloren 0,6 Prozent und Komercni Banka gaben im ähnlichen Ausmaß nach.

Moderate Aufschläge gab es auch in Warschau. Der polnische Leitindex Wig-20 legte um 0,19 Prozent auf 2302,03 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,23 Prozent auf 69 254,40 Zähler.

Die vier umsatzstärksten Werte waren vor dem Wochenende Allegro mit plus 2,10 Prozent und PZU mit plus 0,15 Prozent sowie PKO mit minus 0,10 Prozent und PKN Orlen mit minus 0,77 Prozent.

Der Bux schloss mit einem Zuwachs von 0,18 Prozent bei 50 378,65 Punkten und verbuchte damit ein Wochenplus von 0,65 Prozent. Wie der ungarische Leitindex bewegten sich am Berichtstag auch die Aktienkurse der Schwergewichte nur wenig.