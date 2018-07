Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitliche Gewinne im positiven europäischen Umfeld

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag in einem europaweit starken Marktumfeld Gewinne erzielt.



Entspannungssignale kamen aus Deutschland, wo die beiden Unionsparteien CDU und CSU am Vorabend eine Einigung im deutschen Asylstreit erzielt haben. Einzig in Moskau standen letztlich Verluste auf der Kurstafel: Der russische RTS Index gab dort am Ende um 0,36 Prozent auf 1147,47 Punkte nach.

Die regional größten Gewinne verbuchte Warschau für sich. Der Wig-30 legte dort um 1,66 Prozent auf 2486,46 Einheiten, während der breiter gefasste Wig 1,38 Prozent auf 56 393,58 Zähler gewann. Im Ölsektor schlossen PKN Orlen nach vorgelegten Produktionszahlen 2,67 Prozent fester. Unterstützung erhielt der Markt aber vor allen von Bankwerten: Alior Bank und PKO Bank etwa zogen um 4 beziehungsweise 3,5 Prozent an. Negativ auffällig waren die Aktien des Schuh-Einzelhändlers CCC. Nach vorgelegten Absatzzahlen ging es hier um mehr als 4 Prozent bergab.

Deutliche Kursgewinne gab es auch in Budapest zu verbuchen. Der Leitindex Bux stieg dort um 0,94 Prozent auf 36 204,30 Zähler. Auf Unternehmensseite waren kursbewegende Nachrichten Mangelware. Unter den Schwergewichten gewannen Gedeon Richter etwa ein halbes Prozent, während die Ölpapiere von MOL um 1,7 Prozent anzogen. Beide Werte konterten so ihre zum Wochenstart erlittenen Abschläge. MTelekom gaben derweil um 0,37 Prozent ab und waren so unter den wenigen Indexverlierern zu finden.