Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich Gewinne zum Wochenstart

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Überwiegend im Plus haben Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am Montag geschlossen.



Nach der schwachen Vorwoche wegen der Spannungen zwischen den USA und Nordkorea ging es zum Wochenauftakt europaweit wieder nach oben. Lediglich die Börse in Ungarn verzeichnete einen Mini-Verlust.

Der Prager Leitindex PX stieg um 0,95 Prozent auf 1030,74 Punkte.Dabei gab es im Finanzbereich einheitlich klar positive Vorzeichen. Erste Group verbuchten ein Plus von 1,4 Prozent. Komercni Banka stiegen um 0,75 Prozent und Moneta Money Bank legten um 0,9 Prozent zu. Vienna Insurance Group kletterten un 2,0 Prozent nach oben. Unter den Energiewerten legten CEZ um 0,5 Prozent zu. Die Telekomaktie O2 C.R. gewann 0,6 Prozent.

In Warschau rückte der Wig-30 um 0,13 Prozent auf 2754,19 Punkte vor. Der breiter gefasste Wig kletterte um 0,17 Prozent auf 62 313,07 Punkte nach oben. Finanzwerte beendeten den Handel uneinheitlich. Die Versicherungsaktien PZU gewannen 0,35 Prozent und die Papiere der PKO Bank 0,3 Prozent. MBank verloren hingegen 0,75 Prozent und Bank Zachodni rutschte um 0,35 Prozent ab.

Der ungarische Leitindex Bux bewegte sich über den gesamten Handelstag in einer knappen Bandbreite und wendete kurz vor Börsenschluss in den negativen Bereich. Letztlich sank er um 0,03 Prozent auf 36 803,02 Punkte. Ein positives internationales Börsenumfeld konnte die Kurse nicht beflügeln. Die Titel der OTP Bank schlossen mit minus 0,8 Prozent. Mol-Papiere verbuchten ein winziges Plus von 0,04 Prozent. Bei der Pharmaaktie Gedeon Richter gab es einen Kursanstieg von 0,6 Prozent, MTelekom legten um 0,85 Prozent zu.