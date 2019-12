Aktien Osteuropa Schluss: Kursgewinne - Moskau leicht im Minus

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den großen osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag die Kursgewinne überwogen. Lediglich in Moskau ging es mit dem Leitindex RTSI um 0,20 Prozent auf 1519,49 Punkte leicht abwärts. Marktbeobachter beschrieben die allgemeine Meldungslage als vorweihnachtlich dünn.

In Warschau rückte der Wig-30 um 0,38 Prozent auf 2451,33 Punkte vor.



Der breiter gefasste Wig legte um 0,31 Prozent auf 57 346,95 Punkte zu. Während die europäischen Leitbörsen keine klare Richtung fanden, präsentierte sich der polnische Aktienmarkt somit freundlich. Zu Einzeltiteln gab es nichts kursbewegend Neues. Deutlich abwärts ging es mit dem Kurs des zweitgrößten polnischen Energiekonzerns Tauron , der um 2,57 Prozent nachgab.

In Prag kletterte der Leitindex PX um weitere 0,45 Prozent auf 1111,24 Punkte. Es war bereits der sechste Gewinntag in Folge. Der PX wurde von der tschechischen Notierung des Tabakkonzerns Philip Morris angeführt, die Aktie verteuerte sich um 2,57 Prozent. Dahinter reihten sich die Aktien der Erste Group (plus 1,37 Prozent) und des Mobilfunkanbieters O2 (plus 1,08 Prozent) ein.