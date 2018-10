Aktien Osteuropa Schluss: Klare Richtung fehlt - Kein Handel in Budapest

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden.



Insgesamt hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Am Budapester Aktienmarkt fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Der Moskauer Leitindex RTSI verlor klae 0,92 Prozent auf 1116,56 Punkte. Geringer fielen die Verluste in Warschau aus: Der Wig-30 -Index gab um 0,05 Prozent auf 2492,97 Punkte nach und der breiter gefasste Wig sank um 0,22 Prozent auf 56 516,23 Punkte.

Eine Branchenbetrachtung in Warschau zeigte vor allem einige Energiewerte auf den Kauflisten der Anleger. PGE-Papiere zogen um 3,5 Prozent an. Energa verteuerten sich um 3,3 Prozent und die Aktionäre von Tauron Polska Energy konnten sich über einen Kursgewinn von 2,2 Prozent freuten. Polish Oil & Gas (PGNiG ) legten um1,1 Prozent zu.

An der Prager Börse stieg der tschechische Leitindex PX um 0,17 Prozent auf 1081,18 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,33 (Freitag: 0,68) Milliarden tschechischen Kronen.

Unterstützung lieferten vor allem die Gewinne des Schwergewichtes Erste Group : Die Titel des österreichischen Finanzinstituts verbuchten ein Plus von 1,1 Prozent.