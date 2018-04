Aktien Osteuropa Schluss: Keine Erholung der Moskauer Börse

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Auch am Mittwoch hat sich die Moskauer Börse von den Sanktionen der USA gegen Russland nicht erholen können. Der Leitindex RTSI verlor weitere 0,67 Prozent auf 1083,53 Punkte.



Am Montag war das russische Börsenbarometer um mehr als 11 Prozent eingebrochen, und auch am Dienstag hatte der Index nachgegeben.

Einige Schwergewichte aus der Rohstoffbranche konnten sich gegen den schwachen Gesamtmarkt erholen. So gewannen Aktien von Gazprom , Lukoil und Rosneft am Mittwoch zwischen 2,5 und knapp 5 Prozent. Diese Titel haben somit die Kursverluste seit der Ankündigung der Sanktionen wieder aufgeholt. Sie dürften Beobachtern zufolge auch vom starken Anstieg der Öl- und Gaspreise profitieren.

An den anderen osteuropäischen Handelsplätzen nahmen sich die Kursausschläge geringer aus. So gab in Warschau der WIG-30 um 0,15 Prozent auf 2631,80 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig verlor 0,20 Prozent auf 59 740,56 Zähler. Hier fielen die Papiere des Bekleidungsunternehmens LPP um 3,2 Prozent zurück und die der Einzelhandelskette CCC um 1,8 Prozent.

In Prag gab der Leitindex PX um moderate 0,09 Prozent auf 1124,03 Punkte nach. Die Anteilsscheine des Medienunternehmens CETV stiegen um 3,9 Prozent. Verluste verzeichneten dagegen österreichische Werte: VIG verloren 2,3 Prozent und Erste Group gaben 0,9 Prozent ab.