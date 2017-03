Aktien Osteuropa Schluss: Kein einheitlicher Trend

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Donnerstag keine klare Richtung gefunden.



Verluste gab es in Moskau und Budapest, Gewinne in Warschau und Prag.

Der russische RTS-Interfax-Index rutschte wieder unter die Marke von 1100 Punkten. Mit einem Minus von 0,86 Prozent auf 1099,82 Zähler ging das Barometer aus dem Handel.

Die Warschauer Börse kaum vom Fleck. Der WIG-30 -Index rückte um 0,05 Prozent auf 2611,13 Punkte vor. Der breiter gefasste WIG gewann 0,16 Prozent auf 59 743,64 Punkte. Auf der Gewinnerseite im Wig-30 standen die Papiere des Versorgers PGE mit einem Aufschlag von zwei Prozent. Auch die Enea-Titel legten um knapp zwei Prozent zu. Im roten Bereich notierten die Aktien von PKP Cargo mit minus 0,75 Prozent und MBank mit minus 0,99 Prozent.

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 0,54 Prozent auf 977,16 Punkte. Bank- und Finanzwerte standen im Fokus. Erste Group stiegen um 0,71 Prozent. Fest tendierten auch Komercni Banka mit plus 1,55 Prozent. Vienna Insurance Group gewannen 0,48 Prozent.